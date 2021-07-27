Gen İlaç ne zaman halka arz olacak? Borsada ne zaman işlem görecek? Gen ilaç halka arz hisse fiyatı ve kodu

Aşı ve ilaç üretim alanlarında etkinliğini artırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda halka arz olacak olan Gen İlaç firmasının talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Talep toplama tarihinin belli olmasıyla birlikte yatırımcılar, bu konuda araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için en çok merak edilen Gen İlaç ne zaman halka arz olacak? Borsada ne zaman işlem görecek? sorulara haberimizde yer verdik. İşte Gen ilaç halka arz hisse fiyatı ve kodu...

GEN İLAÇ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK? BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması amaçlanıyor. Taleplerin fazla olması durumunda 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi toplam büyüklüğün ise 68,8 milyon TL olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Gen İlaç, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacak. Söz konusu talepler şu tarihler arasında toplanacak:

-28 Temmuz Çarşamba

-29 Temmuz Perşembe

-30 Temmuz Cuma

GEN İLAÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE KODU

Gen İlaç'ın hisse fiyatı 10.75, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

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GEN İLAÇ HAKKINDA BİLGİ

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş., 1998 yılında kurulmuş, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlarıyla Türk ilaç sektöründe yerini almıştır. Dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği içerisinde olan Gen İlaç’ın hedefi, etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin hastalara en kolay, güvenilir ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır.