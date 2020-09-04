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Genç çift maymunların saldırısına uğradı

İngiltere'de bir çift, Upper Rock'ta hırsız maymunlar tarafından soyuldu. Maymunlar çiftin çantadaki pasaportunu almaya çalışırken o anlar kameralara yansıdı.

Genç çift maymunların saldırısına uğradı

İngiltere'de Cebelitarık'ta yapacakları düğün öncesi maymunların sıkça rastlandığı Upper Rock'a aileleriyle birlikte tur düzenleyen Lee Ann ve nişanlısı Gabriel, maymunların saldırısına uğradı.

Ann'in nişanlısının çantasını karıştıran maymunlar, çiftin pasaport ve doğum belgelerini almaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı. Maymunun çantadan çıkan şekeri yediği görüntülenirken Ann'in annesi Dr Fui Mee Quek, aynı zamanda diğer kızının da maymunlar tarafından hedef alındığını söyledi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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