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  3. Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu!

Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu!

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini icra eden hemşire Dila Yıldırım, yaşadığı evde silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu!

Gaziantep’te bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öne sürülen yaşayan hemşire Dila Yıldırım, ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye ilk müdahaleyi yapmasının ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ 

Psikolojik sorunlar yaşayan hemşirenin intihar ettiğinden şüpheleniliyor. Yıldırım'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken polis ekiplerinin konuya ilişkin inceleme başlattı. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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