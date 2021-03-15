Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu!
Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini icra eden hemşire Dila Yıldırım, yaşadığı evde silahla vurulmuş şekilde bulundu.
Gaziantep’te bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öne sürülen yaşayan hemşire Dila Yıldırım, ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye ilk müdahaleyi yapmasının ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ÖLÜM NEDENİ
Psikolojik sorunlar yaşayan hemşirenin intihar ettiğinden şüpheleniliyor. Yıldırım'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken polis ekiplerinin konuya ilişkin inceleme başlattı.