Genç kadın tanınmaz hale geldi: Dayaktan bayıldığımda su dökerek ayıltıyordu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen 22 yaşındaki Özlem K.,7 yıl önce evlendiiği 26 yaşındaki Ünal K.'den şiddet gördüğünü iddia etti. Arıcılıkla geçimini sağlayan eşinin evlendikten kısa bir süre sonra aşırı alkol tükettiğini söyleyen Özlem K.'den şiddeet gördüğü gerekçesiyle geçtiğimiz mart ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Ancak davaları sürmesine rağmen iddiaya göre Ünal K.'nin eşine uyguladığı şiddet son bulmadı.

11 Ekim Pazar günü eve yine alkollü olarak gelen Ünal K., eşi Özlem K. ile tartışmasının ardından genç kadını 3 çocuğunun gözü önünde darbetti. Ünal K., döverek yüzünü tanınmaz hale getirdiği eşinin saçını önce sigara ile yaktı, ardından makasla kesip önüne attı.

​Komşuların sesler duyması üzerine ihbarı haber verdikleri sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özlem K., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada darp raporu alan genç kadın, kendisini döven eşi Ünal K.'den polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına altına alınan Ünal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. 3 çocuk devlet korumasına alınırken Özlem K., yakınlarının yanına sığındı.

"AYIKKEN NORMAL AMA SARHOŞ OLUNCA DELİRİYORDU"

Ünal K.'yi çocukluktan beri tanıdığını, daha sonra sosyal medyadan görüşerek arkadaşlıklarını ilerletip, evlenmeye karar verdiklerini belirten Özlem K. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ailelerimiz karşı çıkınca birlikte kaçtık. 7 yıl önce evlendik. O zaman askere gitmemişti. Eskiden bu kadar kötü değildi. Askerden geldikten sonra çok değişti. Her sarhoş olduğunda beni dövüyordu. Ayıkken normal bir insan ama sarhoş olunca deliriyordu. Beni çok aldatıyordu. Onun istediği birisi olamıyormuşum. Sevgilisi varmış, artık beni sevmiyormuş. Teyzesinin kızını seviyormuş, ona inat olsun diye de benimle evlenmiş. Beni sevmediğini ve istemediğini söylüyordu. Beni, aldattığını öğrendim diye hamile olduğum halde dövdü. Zaten bir bahane bulup, sürekli dövüyordu. Elim yüzüm sürekli mor bir şekilde geziyordum. Bunu herkes biliyordu. Beni 7 yıllık evliliğimiz boyunca hayvan gibi çalıştırdı. Döverken de 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu. Bir gün saat 23.00'Ten sabah 05.00'a kadar dövdü. Bir de bunu başkalarına 'Eşek gibi dövdüm' diyerek, anlatıyormuş. Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını da her yerde anlatıyordu. Daha fazla dayanamayıp, geçen mart ayında boşanma davasını açtım. Ancak, pandemi nedeniyle henüz bir gelişme olmadı. Gördüğüm şiddet nedeniyle halim ortada ama beni bu hale getiren o, halen daha dışarda geziyor. Sonunda benim de başıma diğer şiddet gören kadınlar gibi ölüm gelecek."



Gülay Türkan ise, evlendikleri günden beri kızına şiddet uygulayan 7 yıllık damadı için, "İnşallah bu son olsun. Bir daha da uğraşmayalım, hak yerini bulsun. Alkolik birisi. 3 çocukları var diye acıyor ve barıştırıyoruz. Bana yapmayacağını söylüyor, özür diliyor ama tekrar aynı şeyleri yapıp kızıma şiddet uyguluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.