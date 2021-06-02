Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kan donduran bir olay yaşandı. 35 yaşındaki İsmail G., kendisinden ayrılmak isteyen imam nikahlı eşi Ayşegül G.'ye akıl almaz işkenceler yaptı.

MEZARLIKTA DEHŞET DOLU ANLAR

Tüyleri diken diken eden olayda 35 yaşındaki İsmail G. adındaki kişi, imam nikahlı olarak yaşadığı Ayşegül G.'yi önce dövdü ardından elleriyle mezar kazdırdı. Ardından bir otele götürüp tecavüz etti. İddialara göre 29 yaşındaki Ayşegül G. ile imam nikahlı eşi İsmail G. arasında tartışma çıktı. Çıkan anlaşmazlıklara dayanamayan genç kadın, imam nikahlı eşinden ayrılmak istedi. Yaşanan problemler bitmek bilmeyince genç kadın İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

KAÇIRIP İŞKENCE ETTİ

İsmail G., sokak ortasında kaçırdığı bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'yi Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Cani adam alkol kullanmaya başladı ve aynı zamanda imam nikahlı eşine işkence etti. Üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, ölüm tehditleri savuran İsmail G. elleriyle mezar kazdırdı. Şiddet gören genç kadın ağlayarak mezar kazmaya başladı ve saatlerce süren işkence esnasında bir kaç kez bayıldı.

OTELE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Sabah olduğunda genç kadını bir otele götüren zanlı, burada cinsel saldırı da bulundu. Hayatının kabusunu yaşayan genç kadın şikayetçi olmayacağını söyleyerek "Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. İsmail G., cehennemi yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.

CANİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Zanlının elinden kurtulmayı başaran Ayşegül G., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

MEZARLIKTA İNCELEME YAPILDI

Öte yandan mezarlıkta yapılan incelemede genç kadının ifadelerini doğrulayan bulgulara ulaşıldı. Zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.