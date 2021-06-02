Yetkililer ölüm sayısının doğru açıklanmadığını kabul etmişti: Peru'da ölü sayısı bir gede 2,5 katına çıktı!Sibel Can yıllar sonra ilk kez bikinili görüntülendi! Aldığı kilolar gözden kaçmadı!SON DAKİKA! MSB duyurdu: METİ timine roket atan 3 terörist etkisiz hale getirildi!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıMarmara'nın kabusu deniz salyası! Cumhurbaşkanı "Bu sorunu İBB'nin eline bırakamayız"İbrahim Kutluay'ın sevgilisi kim? İdil Yazar kimdir, nereli, kaç yaşında?Ali Koç ipucunu verdi! Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları belli oldu: Ralf Rangnick ve Sérgio Conceiçãoİbrahim Kutluay yeni bir aşka yelken açtı: Gönlünü YouTuber İdil Yazar'a kaptırdı!ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?SON DAKİKA! Osmaniye - Kadirli'de korkutan deprem: 4,2 ile sarsıldı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda İsmail G., kendisinden ayrılmak isteyen genç kadına akıl almaz işkenceler yaptı. Genç kadını önce mezarlığa götürüp elleriyle mezar kazdırdı, ardından tecavüz etti.

Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kan donduran bir olay yaşandı. 35 yaşındaki İsmail G., kendisinden ayrılmak isteyen imam nikahlı eşi Ayşegül G.'ye akıl almaz işkenceler yaptı.

MEZARLIKTA DEHŞET DOLU ANLAR

Tüyleri diken diken eden olayda 35 yaşındaki İsmail G. adındaki kişi, imam nikahlı olarak yaşadığı Ayşegül G.'yi önce dövdü ardından elleriyle mezar kazdırdı. Ardından bir otele götürüp tecavüz etti. İddialara göre 29 yaşındaki Ayşegül G. ile imam nikahlı eşi İsmail G. arasında tartışma çıktı. Çıkan anlaşmazlıklara dayanamayan genç kadın, imam nikahlı eşinden ayrılmak istedi. Yaşanan problemler bitmek bilmeyince genç kadın İsmail G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

KAÇIRIP İŞKENCE ETTİ

İsmail G., sokak ortasında kaçırdığı bir çocuğunun annesi Ayşegül G.'yi Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Cani adam alkol kullanmaya başladı ve aynı zamanda imam nikahlı eşine işkence etti. Üzerine alkol döktüğü Ayşegül G.'ye, ölüm tehditleri savuran  İsmail G. elleriyle mezar kazdırdı. Şiddet gören genç kadın ağlayarak mezar kazmaya başladı ve saatlerce süren işkence esnasında bir kaç kez bayıldı.

Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

OTELE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Sabah olduğunda genç kadını bir otele götüren zanlı, burada cinsel saldırı da bulundu. Hayatının kabusunu yaşayan genç kadın şikayetçi olmayacağını söyleyerek "Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. İsmail G., cehennemi yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.

CANİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Genç kadına cehennemi yaşattı! Elleriyle mezar kazdırdı, tecavüz etti

 

Zanlının elinden kurtulmayı başaran Ayşegül G., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İsmail G., Ayşegül G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İsmail G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

MEZARLIKTA İNCELEME YAPILDI

Öte yandan mezarlıkta yapılan incelemede genç kadının ifadelerini doğrulayan bulgulara ulaşıldı. Zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT