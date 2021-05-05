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Genç kız kendini tüfekle karnından vurdu!

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Kendini tüfekle vuran 17 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı.

Genç kız kendini tüfekle karnından vurdu!

İlçeye bağlı Akçabey köyünde gerçekleşen olaya ilişkin alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki D.K., tüfekle karnından kendini vurdu.

Ağır yaralanan D.K., Samsun'un Asarcık ilçesindeki Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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