Genç kız otelde şoku yaşadı! Uyandığında birinin kendisini izlediğini gördü

Ankara'da yaşayan Elektrik Elektronik mühendisi olan Kardelen Kamişli, iş nedeniyle Kırıkkale'de konuklamak için bir otele yerleşti. İşlerini hallettikten sonra odasına gelen ve uyuyan Kamişli uyandığı sırada kendisini izleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Bu kişiye tepki gösteren ve odasından çıkmasını isteyen Kamişli, otel resepsiyonunu arayarak yardım istedi. Resepsiyonu aradıktan sonra Kamişli'nin odasının kapısı çalındı. Şahsın kendisine seslenmesinin ardından kendini otel odasına kilitleyen kadın polisi arayarak yardım istedi. Genç kız bu dehşet dolu olayı Twitter hesabında anlatırken Kırıkkale Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kardelen Kamişli, Ankara’da yaşadığını fakat işim nedeniyle her gün Kırıkkale’ye gidip geldiğini belirterek, " Bu süreçte de gerek iş gerekse yol yorgunluğundan ötürü Kırıkkale’de kalmayı tercih ettim.07.09.2020 tarihinde 1 geceliğine oda kiraladığım Kırıkkale Carmine Hotel’de yaşadığım bu olayı sizlerin de öğrenmesini istiyorum.Pazartesi günü 18:30 sularında otele giriş yaptım. Markete gidip geldiğimde kapılarda bulunan ve her oda için ayrı ayrı verilen kartlı geçiş sisteminde herhangi bir problem yaşamadan odama çıkış ve giriş yaptım. İşlerimi halledip 01:00 civarında uyudum. Saat 02. 40 – 02. 50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm.Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla ‘Sen kimsin, burada ne işin var?’ diye bağırdım fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım." ifadelerini kullandı.

"TACİZ YETMEZMİŞ GİBİ SİGARAMI ALDI"

Kamişli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında bahsi geçen kişi bana ‘Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım’ dedi ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. ‘Nurbanu kim? Çık git odamdan.’ diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça ‘Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim’ dedi. ‘Defol git!’ diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu."

"RESEPSİYON GÖREVLİSİNİ ÇAĞIRDIĞIMI GÖRÜNCE ODAMDAN KAÇARAK UZAKLAŞTI"

Valizinin üzerinde kendisine ait olmayan bir ceket olduğunu ifade eden Kamişli,"Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evrileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi, otel odasında bulunan telefona uzattım. Telefona yöneldiğimi gören bu adam kolumdan tutmaya yeltendi fakat hemen kolumu çektim ve resepsiyonu aradım. Resepsiyon görevlisini çağırdığımı gören şahıs bavulumun üzerindeki ceketini de alarak odamdan kaçarak uzaklaştı." dedi.

"RÜYA GÖRMÜŞ OLABİLİRSİNİZ HANIMEFENDİ "

Kamişli, resepsiyon görevlisine olayı kapı eşiğinde anlattıktan ve görevli gittikten saniyeler sonra kapısının tekrar çalındığını belirterek kapıyı açtığını kaydetti. Kamişli,"Odamdan çıkmadan sağ ve sol koridor devamına baktığımda kolon arkasından sessiz ol anlamında ‘Şşt’ işareti yapan bu adamı tekrar gördüm. Hemen kapımı kilitledim ve polisi aradım. 155’i aradığımda ‘Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?’ sorusu ile karşılaştım. Zaten olayın korkusu ve gerginliği üzerimdeyken bir de böyle bir şeyle itham edildim. Emin olduğumu ve ekiplerin acilen Carmine Hotel 2.kat 221 numaralı odaya gelmesini istedim. Şahsın bu süreçte odamın kapısını bir kez daha tıklatması üzerine odamdan çıkamadım ve bu korkuyla odamda hapis kaldım." diye konuştu.

"BIRAKIP GİDİLMESİ SİNİRLENMEME NEDEN OLDU"

Kamişli şunları kaydetti:

"Kısa bir süre içerisinde ekibin gelip gelmediğini öğrenmek için resepsiyonu aradığımda ekibin geldiğini ve şahsın götürüldüğünü ilettiler. Bunun üzerine kamera kaydını görmek istediğimi ileterek hapis kaldığım odadan sonunda çıkabildim ve lobiye indim.O sırada 2 erkek misafirin de olduğunu gördüm ve resepsiyon görevlisinden görüntüleri izlemeyi istediğimde ‘Polis götürmedi, arkadaşları parka götürdü’ ifadesini duydum. Haliyle bu kadar korku yaşatan ve ihbar ettiğim kişinin ekip tarafından, şikayetçi olup olmadığım sorulmadan,bırakıp gidilmesi sinirlenmeme neden oldu. Ekipleri tekrar arayarak şahıs hakkında şikayetim olduğunu ve gelip almalarını istedim. Ekibi beklerken lobide bulunan 2 erkek şahsında odasına girildiği ve birine yumruk atılırken diğerinin odasında şahsın gömleğini çıkarttığını belirttiler. Erkek misafirlerin şikayetçi olmayacağını söylemeleri üzerine ‘Nasıl şikayetçi olmazsınız, başınıza daha ne gelmesi gerekiyordu?’ dedim ve şikayetçi olacağımı belirttim."

POLİS MEMURUNDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER: BARIŞTIRALIM SİZİ

Polis ekiplerinin gelip şahsı ekip aracına bindirdiklerini ifade eden Kamişli," Çantamı almak için odaya çıkıp geldiğimde ‘İn arabadan da barıştıralım sizi.’ Diyerek şahsı arabadan indiren ekip amirine ‘Ne barışması memur bey, neden bahsediyorsunuz. Şikayetçiyim şahıstan’ diyerek bu saçma tavra son son verilmesini istedim. Şahısla aynı araca bindirmeye çalışmaları üzerine daha da gerilerek kendi aracımla Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gittim. Şahsın da iş nedeniyle Kırıkkale’ye geldiği aynı firmada çalıştığını ileten 2 arkadaşı, ‘Alkollü ne yaptığını bilmiyor, şikayetçi olmayın.’ dedi. ‘Alkolün hafifletici neden olduğu’ günümüzde; kimseyi rahatsız etme ve taciz etmenin bahanesi olamayacağını, şahıstan ve güvenliğimi sağlayamayan otel yönetiminden ayrı ayrı şikayetçi olacağımı ve gerek maddi gerek manevi gerekse idari yaptırımların her türlü biçimde uygulanması için sürecin asla ve katiyen takibini bırakmayacağımı dile getirdim. Emniyet’e verdiğim şikâyet tutanağı ve ifademin ötesinde bizzat kendim ayrı olarak Kırıkkale Adliye Sarayı’na giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayet dilekçemi ulaştırdım." şeklinde konuştu.

SEYİT MUHAMMET SARI ve güvenliğimi sağlayamayan CARMINE HOTEL’in görüntüleri de ektedir. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim. pic.twitter.com/OdXOEpqMPw — kardelenkamisli (@kardelenkamisli) September 9, 2020

"HİÇBİR ŞEKİLDE BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Olaya ilişkin olarak hukuki süreci başlattığını kaydeden Kamişli şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şekilde bunun peşini bırakmayacağım. Bu yazıyı okuyan herkesin kendini benim yerime koymasını, o gün, o otelde kendisinin de olabileceği bilincine varmasını istiyorum.Bir kadın olarak, çoğunluğa uyup bunu sineye çekebilirdim ama hakkımı savunmak benim şeref ve haysiyetimin en birincil temsilidir. Olayı yaşayan kişinin erkek veya kadın olmasının bir önemi yok; kimsenin bu ve bunun gibi bir travma yaşamamasını istiyorum."

"NİCELERİ TOPLUMDAN TEMİZLENSİN"

Genç kız sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı yeni paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seyit Muhammet Sarı ve daha niceleri toplumdan temizlensin. Artık hiçbirimiz tacize, psikolojik şiddete ve daha da ötesinde tecavüze ve yahut cinayete kurban gitmesin.Seyit Muhammet Sarı ve güvenliğimi sağlayamayan CARMINE HOTEL’in görüntüleri de ektedir. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim.Olay olduktan 2 gün sonra parmak izi almak için otele gidildiğini öğrendim ve ne gariptir ki(!) Carmine Hotel açıklamasında; 2.katta bulunan güvenlik kameralarının arızalı olduğunu ve kapımın uyuduğum sırada kendimce açıldığını iletmiştir.Otel sahibi Gökhan Algül'ün avukat olduğunu göz önünde bulundurarak; sümen altı edilmek istenen bir olay olduğu, polisin tenezzül edip gelmediği odamda şahsın kaçarken bıraktığı sigaranın da çoktan yok olduğu tertemiz odadan parmak izi almanın mantığını çözemiyorum."

Kardelen Kamişli kimdir? Ne iş yapıyor? Kardelen Kamişli olayı nedir?

KIRIKKALE VALİLİĞİNDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kırıkkale Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada,"Kardelen Kamişli isimli şahsın kalmakta olduğu otel odasına 7 Eylül 2020 günü gecesi tanımadığı bir erkek şahsın girmesi olayı ile ilgili olarak aynı gece şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış, otel görevlisi de dahil olmak üzere 2 şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'nin sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme Valiliğimizce başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.