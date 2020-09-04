Genç kıza dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana gelen olay kan dondurdu.

Alınan bilgiye göre 13 yaşındaki B.S., Şemsiyeli Park önünde arkadaşlarıyla oturduğu sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen D.C.P. (16) isimli şahısla karşılaştı.

Birçok kez tehdit edildiğini ifade eden 13 yaşındaki kız, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bıçakla yaralanan B.S., kanlar içinde yere yığılırken eski sevgilisi olduğu iddia edilen D.C.P. olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında B.S. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde şüpheli 16 yaşındaki D.C.P.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.