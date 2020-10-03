Genç kızdan cesaret dersi! Pencereden atlayarak hırsızları kovaladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın bahçesinden motosiklet çalmaya çalışan iki hırsız, tam motosikleti bahçeden çıkartacakları sırada genç bir kız önlerine atladı. O anlar kameraya anbean böyle yansırken hırsızlar ise bir anda neye uğradıklarına şaşırarak olay yerinden kaçtı.

Olay, 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.

MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.