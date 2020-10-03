Genç kızdan cesaret dersi! Pencereden atlayarak hırsızları kovaladıTaner Taşkın: “Lige yeni yeni adapte olmaya başladık"Eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Turgutluspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Tarsus İdman Yurdu - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Etimesgut Belediyespor - Mamak FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Kocaelispor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Afjet Afyonspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar 4-6 ile derece artacak
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Genç kızdan cesaret dersi! Pencereden atlayarak hırsızları kovaladı

Genç kızdan cesaret dersi! Pencereden atlayarak hırsızları kovaladı

Antalya'da genç bir kız, apartmanın bahçesindeki motosikleti çalan hırsızları fark etmesi üzerine 1. kattaki pencereden motosikletin önüne atladı. o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler çokça izlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın bahçesinden motosiklet çalmaya çalışan iki hırsız, tam motosikleti bahçeden çıkartacakları sırada genç bir kız önlerine atladı. O anlar kameraya anbean böyle yansırken hırsızlar ise bir anda neye uğradıklarına şaşırarak olay yerinden kaçtı. 
Olay, 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.

Genç kızdan cesaret dersi! Pencereden atlayarak hırsızları kovaladı

MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

Genç kızdan cesaret dersi! Pencereden atlayarak hırsızları kovaladı

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT