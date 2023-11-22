Genç kızı "Saçın çok güzelmiş" diyerek tekme tokat dövdü! Kocaeli'nde lisede akran zorbalığı kamerada!

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İhlas haber Ajansının kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı.

O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, sabah saatleride "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" iddiası ile olaya karışan B.G. ile 2 arkadaşını ifadelerine başvurmak için gözaltına aldı. Öte yandan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'de hem olaya karışan öğrenciler hem de olayı gizlemeye çalıştıkları ileri sürülen okul idarecileri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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