Genç kızı "Saçın çok güzelmiş" diyerek tekme tokat dövdü! Kocaeli'nde lisede akran zorbalığı kamerada!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıftaki başka bir kız öğrenci tarafından tekme ve tokatla feci şekilde darp edildi. O anlar farklı bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAYINLAMA
Google News
Genç kızı "Saçın çok güzelmiş" diyerek tekme tokat dövdü! Kocaeli'nde lisede akran zorbalığı kamerada!

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İhlas haber Ajansının kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı.

O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, sabah saatleride "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" iddiası ile olaya karışan B.G. ile 2 arkadaşını ifadelerine başvurmak için gözaltına aldı. Öte yandan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'de hem olaya karışan öğrenciler hem de olayı gizlemeye çalıştıkları ileri sürülen okul idarecileri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!
Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!
Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!
Kadıköy’de kahve içen gençlerle İsrail'i protesto eden gençler birbirine girdi!
Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!
Uzman çavuşun katili bu sefer anne ve babasına kurşun yağdırdı!
Fetönün firari üst düzey yöneticisi Çeşme'de yakalandı!
Fetönün firari üst düzey yöneticisi Çeşme'de yakalandı!
Son Haberler
İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı
İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez Finans Forumunda değerlendirdi
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez Finans Forumunda değerlendirdi
Genç kızı "Saçın çok güzelmiş" diyerek tekme tokat dövdü! Kocaeli'nde lisede akran zorbalığı kamerada!
Genç kızı "Saçın çok güzelmiş" diyerek tekme tokat dövdü! Kocaeli'nde lisede akran zorbalığı kamerada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze bir Filistin toprağıdır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze bir Filistin toprağıdır!
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 5 kilo uyuşturucuyu ayakkabı kutularına gizlediler
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 5 kilo uyuşturucuyu ayakkabı kutularına gizlediler
Erzincan’da önce kar sonra don etkili oldu!
Erzincan’da önce kar sonra don etkili oldu!
Çok Okunanlar
A Milli futbol takım Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 elemelerine grup lideri olarak gidiyor
A Milli futbol takım Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 elemelerine grup lideri olarak gidiyor
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!
İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!
Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete 'tek zam' açıklaması hesapları değiştirdi: İşte yeni asgari ücret zam beklentisi
Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete 'tek zam' açıklaması hesapları değiştirdi: İşte yeni asgari ücret zam beklentisi
Patenli çocuklar canlarını işte böyle hiçe saydı!
Patenli çocuklar canlarını işte böyle hiçe saydı!
Sebepsiz yere arkadaşını başından bıçakladı! Dehşet saçan işte o görüntüler!
Sebepsiz yere arkadaşını başından bıçakladı! Dehşet saçan işte o görüntüler!
Yorumlananlar