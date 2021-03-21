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  3. Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!

Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!

İstanbul Ümraniye'de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci arasında çıkan tartışma aniden kavgaya dönüştü. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından sokak ortasında dakikalarca darp edildi.

Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, okul çıkışı birlikte yürüyen bir grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla şiddet gördü. 

ÇELME TAKIP YERE DÜŞÜRDÜ

Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı sırada başka bir kız, darp edilen genç kızı  kızı çelme takarak yere düşürdü ve şiddet uygulamaya devam etti. Uzaklaşan kızların geri dönüp kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!

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