Genç kızın arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada!

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, okul çıkışı birlikte yürüyen bir grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla şiddet gördü.

ÇELME TAKIP YERE DÜŞÜRDÜ

Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı sırada başka bir kız, darp edilen genç kızı kızı çelme takarak yere düşürdü ve şiddet uygulamaya devam etti. Uzaklaşan kızların geri dönüp kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.