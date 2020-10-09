Genç rahip kilisede 2 kadınla cinsel içerikli film çekerken yakalandı

Skandal olay ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşandı. Rahip Travis Clark, kendi kilise sunağına çağırdığı iki kadınla üçlü seks yaptığı ve o anları kameraya kaydettiği iddiasıyla tutuklandı.

Gece saatlerinde kilisenin açık olduğunu gören bir kişi ışıkları kapatmak için kiliseye gidince gördükleri karşısında şok geçirdi. Rahip ile iki kadını uygunsuz halde gören şahıs durumu polise bildirdi.

O ANLARI FİLME ALIYORMUŞ!

Polis raporuna göre kimliği belirsiz tanık yarı çıplak rahibi, korse ve yüksek topuklu çizmeler giymiş iki kadınla seks yaparken yakaladı.

Erotik film için kilise sunağına ışıklandırma yapan rahip, karşılarına konumlandırılmış kamera sayesinde her şeyi kayıt altına alıyordu.

SUNAK YENİDEN KUTSALLAŞTIRILACAK

Raporda, New Orleans başpiskoposunun sunağın kutsallığını yeniden tesis etmek için bir ayin gerçekleştirmek için kiliseyi ziyaret ettiği belirtiliyor.

2013 yılında atanan Rahip Clark, tutuklanmasının ardından başpiskoposluktan uzaklaştırıldı.