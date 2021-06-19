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Genç şarkıcı sevenlerini şaşırttı!

Kendine özgü tarzı ve yorumuyla büyük beğeni toplayan Irmak Arıcı, “Yallah” adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Genç şarkıcı sevenlerini şaşırttı!

Söz ve müziği Irmak Arıcı, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyan şarkının klip çekimi Alaçatı'da iki gün boyunca Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi. Irmak Arıcı "Yallah", DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi 16 Haziran itibarıyla Irmak Arıcı YouTube kanalında yayında.

Genç şarkıcı sevenlerini şaşırttı!

Single çalışmasına verdiği "Yallah" adlı çalışması sevenlerinin beğenisini topladı. Şarkının ismi sevenlerini güldürdü. Youtube'da yayınlanan şarkıya çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Şarkının dile takıldığı ve bağımlılık yaptığını yorumlayan dinleyiciler, "Yallah" kelimesine ise şaşırdıklarını ve çok güldüklerini belirttiler.

Genç şarkıcı sevenlerini şaşırttı!

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