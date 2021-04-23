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Gençlerbirliği 2 - 1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği 2 - 1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 37. hafta maçında Gençlerbirliği Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç, ev sahibi takımın 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Başkent ekibinin gollerini Mattias Johansson ve Giovanni Sio kaydederken, Çaykur Rizespor'un tek golü ise Samudio'dan geldi.

Bu skorla Gençlerbirliği puanını 35'e yükseltirken, Rizespor 42 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

16. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman’ın uzaklaştırmak istediği topu orta sahada önünde bulan Dokovic’in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.

38. dakikada Angelo’nun pasında topla buluşan Sio’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tarık Çetin son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Moroziuk’tan dönen topu önünde bulan Johansson düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada Dokovic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kale direğinin yanından auta gitti.

63. dakikada Stancu’nun pasında topla buluşan Sio’nun vuruşu Moroziuk’a çarparak filelerle buluştu. 2-0

74. dakikada Moroziuk’un kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Samudio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

86. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lima’nın vuruşunda top dışarı çıktı.

89. dakikada Moroziuk’un vuruşunda top kaleci Übeyd Adıyaman’dan geri döndü. Dönen topu tamamlayan Donsah’ın vuruşu auta gitti.

90+1. dakikada Candeias’ın yerden ortasında arka direkte topla buluşan Lima’nın sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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