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  3. Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası!

Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nden kötü haber geldi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Fderasyonu'nun Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.

Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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