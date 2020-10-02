Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nden kötü haber geldi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Fderasyonu'nun Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.

Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."