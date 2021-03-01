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  3. Gençleşmek için bebek plasentası mı yedi? Demet Akalın o iddialara ateş püskürdü

Gençleşmek için bebek plasentası mı yedi? Demet Akalın o iddialara ateş püskürdü

Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bebek plasentası yedi gençleşti' iddialarına yanıt verdi.

Şarkıları kadar en az yaptığı açıklamalar ve sivri diliyle de magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, “Bebek plasentası yedi gençleşti' iddialarına sert çıktı.

Instagram hesabına çektiği video ile iddialara yanıt veren ünlü şarkıcı bu haberi kimin çıkardığını tahmin ettiğini belirtti. Asılsız iddiayı kimin yaydığına ilişkin bir açıklamada bulunmayan ünlü şarkıcı, sabahın erken saatlerinde işe güce giderken böyle saçma haberlerle uğraştığını ifade etti.

Demet Akalın iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın “Bebek plasentası yedi gençleşti' iddialarına verdiği yanıt:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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