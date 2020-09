Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 'Herkes için Spor ve Sağlık Günleri' etkinliğinde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kovid-19 ile mücadelede vücut direncinin ve bu anlamda da vücut direncini desteklemekte sporun ne denli önemli olduğunu uzmanlar bize her daim söylüyorlar" dedi. Avrupa Spor Haftası kapsamında Ankara Anıttepe'de gerçekleşen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğinde konuşan Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 pandemisi sürecinde kısıtlı da olsa bu tür spor organizasyonlarının farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

'AKTİF HAYATIN ÖNEMİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ANLIYORUZ'

Dünya genelinde yaşanan salgın sürecinin hayatı olumsuz etkilediği, hareketlilik ve sporun öneminin bir kez daha ön plana çıktığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Spor haftası ve bu organizasyon bizlere hareketliliğin sadece bir haftaya, bir güne mahsus değil her gün olması gerektiğini gösteriyor. Sporun her birimiz için bir yaşam tarzı olması gerektiğini bizlere gösteriyor. Bu bilincin artmasına bu şuurun yaygınlaşmasına yönelik bu tür çalışmalar her birimiz için çok ama çok mühim. Bakanlık olarak bu çalışmaları tüm gücümüzle destekliyoruz. Hep birlikte sporun, hareketliliğin çok kritik bir yaşam tarzı olduğunu idrak ettiğimiz bir salgın sürecini yaşıyoruz. Covid-19 ile mücadelede vücut direncinin ve bu anlamda da vücut direncini desteklemekte sporun ne denli önemli olduğunu uzmanlar bize her daim söylüyorlar. Bununla birlikte obezitenin de her hastalık için olduğu gibi bu süreçte de tehdit olduğunu görüyoruz. O yüzdendir ki aktif ve hareketli bir hayat sürmenin ne kadar mühim olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SPOR HER KOŞULDA YAPILABİLİR"

Bir süre boyunca "Evde kal hareketsiz kalma" sloganı ile pandemi sürecinde farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Hareketsiz kalmanın getirdiği dezavantajları hareketlilikle, sporla yeneceğimizin bugün daha çok bilincindeyiz. O yüzdendir ki; bu manada geliştirdiğimiz çalışmalar her geçen gün önem kazanıyor. Bugün hep birlikte buradayız hamdolsun. Elbette şartları maskeyi, mesafeyi, temizliği göz önünde bulundurarak buradayız. Sporun engel tanımadığını, sporun her koşulda yapılabileceğinin mesajını vermek üzere buradayız. O yüzdendir ki; gördüğünüz gibi Ankara'mız için bu tesisi yeniledik, başka çalışmalarımız da var. Amacımız halkımızın, milletimizin spora erişimini daha kolay kılmak. Spor için var olan engelleri, bahaneleri ortadan kaldırmak ve herkes için sporun bir yaşam tarzı olmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

"HERKES İÇİN SPOR"

Kasapoğlu, bundan sonra daha hareketli, çevreye ve tabiata karşı daha duyarlı olunması gerektiğini anlatarak, "Bilinçli tüketimi, sağlıklı bir bedeni vazgeçilmez unsur olarak algılayan bireyler olacağız. Bu manada hareketliliğin gerek farklı spor branşlarıyla, gerek yürüyüşle gerek bisikletle sağlanabileceği noktasında kendimizi geliştirmiş olarak yarınlara yürüyeceğiz. Spor herkes içindir diyoruz. Federasyonumuzun ismi Herkes İçin Spor. Genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz tanımıyoruz sporda. O yüzdendir ki spor seferberliği Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren İstanbul'da başlatmış olduğu bu misyon, bu ışık önemli bir seferberliğe dönüştü. Ülkemizin dört bir yanında artık dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz var, her branşta, sadece futbolda değil. Yüzmesiyle, kış sporlarıyla, salon sporlarıyla her alanda dünyaya meydan okuyan bir tesis alt yapısı var" ifadelerini kullandı.

Bu tesis altyapısını daha değerli hale getirmek için tüm vatandaşlara hitap etmesini amaçladıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, kadınların da tesislerin kullanımı konusunda öncelikli davetli olduklarını ifade etti.

"TESİSLERİMİZ 7/24 HİZMETE AÇIK"

Sporun eğitimle içi içe girmesi amacıyla vakıf üniversiteleriyle sporcu bursunu imzaladıklarını belirten Kasapoğlu, "Önümüz sonbahar, kış, kendine özgü şartları var. Hiçbir şartın spor için engel olmadığını düşünüyoruz. O yüzden sizleri yürüyüş yapmaya, sonbahar yürüyüşleri, bu alan çok güzel oldu yürüyüşlere buraya bekliyoruz. Yine güçlü bir bağışıklık, zinde bir hayat için bugüne kadar başlangıç yapmadıysak, bu haftayı Avrupa Spor haftasını bir fırsat bilelim, bugün itibariyle el birliğiyle maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sporumuza başlayalım. Tesislerimiz her daim milletimizin emrinde. Tesislerimizi 7/24 hizmet anlayışına göre milletimizin hizmetine açtık" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet video bağlantısıyla 81 ilde Avrupa Spor Haftası etkinliklerini başlattı. Bakan Kasapoğlu, Sivas'a, Gaziantep'e video konferans yöntemi ile bağlanarak oradaki sporseverlere spor etkinliklerinin önemini anlattı, daha sonra video bağlantısıyla 81 ildeki sporseverlere el sallayarak etkinliklerin startını verdi.

Daha sonra spor federasyonlarının stantlarını gezen Bakan Kasapoğlu, etkinliğe katılan sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.