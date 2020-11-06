Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: Kasım ayı burs ve krediler hesaplara yattı
Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladı. Ödemeler 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
ÖDEME TARİHLERİ TC KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YATIRILACAK
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.