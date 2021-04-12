Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Hakkari’de ‘kitap kafe’ açılışı gerçekleştirildi

Dağgöl Mahallesi'nde yapılan açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Yeşilay Cemiyeti Hakkari Şube Başkan Yardımcısı Yasin Aşkan ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'de derneklere Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte tarihin en yüksek tesislerini yaparken diğer taraftan da gençlik merkezi, kitap kafe ve kütüphanelere destek olduğunu belirtildi.

AMAÇ GENÇLİĞİ DONANIMLI YETİŞTİRMEK

Vali Akbıyık, "Projelerdeki bütün amaç, gençliği dahi iyi ve daha donanımlı yetiştirmek. Hakkari'mizde yaklaşık 141 tane proje şu anda devam ediyor. Ayrıca şu anda bin kişilik öğrenci yurdumuzun inşaatı devam ediyor. Hakkari'de inanılmaz bir yatarım seferberliği var. Hakkari tarihinin en büyük yatırım ve hizmetlerini alıyor. Bütün bu yatırımların ilimize gelmesinde pozitif ayrımcılık tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkür ederiz. Bugün burada Yeşilay Kahve Kitap projesi açılışını gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 50 öğrenci kendilerini geliştirecek ve kurslar alacak. Bu kurslar dijital girişimcilik eğitimi, tekno girişimcilik eğitimi, yazılım geliştirme eğitimi, iş meslek ve psikolojik danışmanlık eğitimi ve muay thai eğitimleri verilecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeşilay Hakkari Şubesi Başkanı Şemsettin Uçar ise bağımlılıklarla mücadelede özellikle gençlere ulaşmak, onların bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşam için doğru alışkanlıkları kazanmalarını sağlamanın büyük önem taşıdığını söyledi. Uçar, "Yeşilay da bu konuda pek çok çalışma gerçekleştiriyor ve şubelerini de yeni projeler geliştirmeleri için sürekli teşvik ediyor. Bu kapsamda biz de "Yeşilay Kitap Kahve" projesini tasarladık. Bu projeyle Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Hakkari'de gençlerin teknolojik beceri geliştirmeyi, kariyer danışmanlığı ve geleneksel sportif etkinlikler ile kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Heyecanla hazırladığımız projenin hibe almasından ve projemizi hayata geçirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı