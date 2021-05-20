Gençlik yıllarını paylaştı! Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'u kimse tanıyamadı...

46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gerek takipçilerine verdiği yanıtlarla gerek fotoğraflarına yaptığı shopla, sık sık gündem olan Pınar Altuğ, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.

KİMSE PINAR ALTUĞ'U TANIYAMADI

1,5 milyon takipçili Instagram hesabından gençlik yıllarına ait fotoğraf paylaşan Altuğ'u, takipçileri tanıyamadı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken takipçileri, fotoğraftaki kişilerden hangisinin Altuğ olduğuna dair yorum yaptı. Söz konusu fotoğrafa Altuğ'un takipçileri tarafından, "Soldan ikinci olabilir misiniz?" , "Soldan ikinci siz misiniz?" yorumları geldi. Pınar Altuğ, "tbt" etiketiyle paylaştığı fotoğrafta spor hocası için "Madem perşembe o zaman #tbt hentbol takımı. Nur içinde yat hocam" ifadelerini kullandı.

"PHOTOSHOP CANDIR"

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara shop yapan Altuğ, kendisine yöneltilen, "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" sorusuna, "İyi makyaj ve photoshop candır" yanıtını vermişti.