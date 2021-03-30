Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İSG ve çevre koruma önlemlerini alarak iş organizasyonu yapan, genel alan temizliği ve düzenlemesi, periyodik temizlik ve gün sonu (vardiya sonu) işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Maaşı Ne Kadar? 2021 Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Maaşları

Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okur yazar olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Ne İş Yapar?

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini uygulamak,

d) Kişisel hazırlık yapmak,

e) İş öncesi görev talimatlarını almak,

f) Gerekli araç-gereç ve malzemeyi hazırlamak,

g) Temizlik öncesi genel alan düzenlemesi yapmak,

h) Genel alanları oluşturan birimleri servis saatlerine göre temizlemek,

i) Toz almak,

j) Leke çıkarma işlemlerini yapmak,

k) Zemin temizliği yapmak,

l) İş akışında rastladığı aksaklıkları gidermek,

m) Halıları, kumaş kaplı mobilyaları ve tekstil malzemelerini temizlemek,

n) Duvar, tavan ve aydınlatma ünitelerini temizlemek,

o) Lejyonella bakımı yapmak,

p) Cam ve çerçeveleri temizlemek,

q) Yüzeyleri elle veya makine ile cilalamak,

r) Kat Hizmetleri depolarının temizliğini yapmak,

s) Son temizlik ve kontrol işlemlerini yapmak,

t) Kayıp ve bulunmuş eşya ile ilgili prosedürleri uygulamak,

u) Vardiyalar arası iletişim defterine not yazmak,

v) Konuk tarafından verilen hediyeleri prosedürlere uygun kabul etmek,

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Temizlikçiler Ve Yardımcılardır.

Meslek Grubu:

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar meslek grubudur.

Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Genel Alan Temizleme Görevlisi, Meydancı mesleğinin meslek kodu 9112.12 olarak belirlenmiştir

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