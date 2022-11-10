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Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı hakkında bilgi verdi.
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