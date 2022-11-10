Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu! 1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, dün akşam A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına konuk oldu. Partisinin, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı hakkında bilgi veren Şen, gençlerden en fazla oyu alanın AK Parti olduğunu dile getirdi.

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Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
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