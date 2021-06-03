Genel Müdür, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Genel Müdür meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Genel Müdür meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1112.05
Meslek Adı : Genel Müdür
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar
Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler
Meslek Birim Grubu : Üst Düzey Devlet Yöneticileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Genel Müdür;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Genel Müdür Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) mesleği için “7111.01” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri) mesleği için “2359.44” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Genel Müdür Meslek Kodu “1112.05” olarak belirlenmiştir.