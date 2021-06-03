Genel Müdür Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Genel Müdür Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Genel Müdür Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1112.23
Meslek Adı : Genel Müdür Yardımcısı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar
Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler
Meslek Birim Grubu : Üst Düzey Devlet Yöneticileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Genel Müdür Yardımcısı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Genel Müdür Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya) mesleği için “8183.03” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri) mesleği için “2359.91” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Genel Müdür Yardımcısı Meslek Kodu “1112.23” olarak belirlenmiştir.