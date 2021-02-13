Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşları, İş İlanları

Genel Servis İşçisi (gemi) görev tanımı nedir, Genel Servis İşçisi (gemi) ne iş yapar, Genel Servis İşçisi (gemi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Genel Servis İşçisi (gemi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Genel Servis İşçisi (gemi) Tanımı; Onarım için havuza alınan veya dolu yanaşan gemilerde, genel servis işlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşları

Genel Servis İşçisi (gemi) maaşı ortalama aylık 5800 - TL'dir. En düşük Genel Servis İşçisi (gemi) maaşı 4600 -TL, En yüksek ise 7000 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Servis İşçisi (gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Genel Servis İşçisi (gemi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Genel Servis İşçisi (gemi) Ne İş Yapar?

a) Havuza alınan denizaltı gemilerinde yangın emniyetinin alınması için gemiye yangın devreleri çekmek,

b) Geminin sahil enerjisi için sahil kablosu iştirakini sağlamak,

c) Gemi kompresör devresi için deniz suyu tulumbası bağlayıp hortum iştiraklerini yapmak,

d) Gemi bünyesinde çalışacak personel için tevzi kutularını çekmek enerji ihtiyaçlarını karşılamak,

e) Gemi sarnıçları açıldıktan sonra sarnıçları yıkamak ve temizlemek,

f) Gemi içinde veya sarnıçlarda çalışacaklara, kesme, kaynak, sıcak işlem yapacaklara temiz hava sirkülasyonu için havalandırma fanı çekmek,

g) Gemi bünyesindeki karanlık mahallerde çalışacak personel için aydınlatma devreleri çekmek,

h) Gemi sintine (gemilerin batmaması için hava doldurulmuş bölüm) ve sarnıçlarının tahliyesini yapmak, temizlemek,

i) Yıkanan tatlı su sarnıçlarının dezenfektesini yapmak,

j) İhtiyaç duyulduğunda kötü hava koşullarında gerekli bölgelere branda çekmek,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

Genel Servis İşçisi (gemi) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Genel Servis İşçisi (gemi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Genel Servis İşçisi (gemi) mesleğinin meslek kodu 8350.13 olarak belirlenmiştir

Gemici olmak için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

16 yaşından büyük olmak,

Gemici sınavından başarılı olmak,

En az ilk okul diplomasına sahip olmak,

Yetkilendirilmiş bir eğitim kurumundan (kurs olabilir) gemici eğitimi almak,

Gerekli sürelerde güverte eri olarak çalıştığını belgelemek.

Eğer usta gemici olmak isterseniz aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir:

Usta gemici sınavını başarı ile geçmek,

Usta gemici eğitimi almak,

18 aylık onaylı deniz hizmeti ya da 12 aylık deniz hizmeti yapmış olmak,

18 yaşından büyük olmak.

Gemici olmak için ilgili kişilerin kendilerine en yakın yetkili kuruma başvuru yapması gelir. Kişiler bu başvuruyu eğitim almak için yaparlar. Ardından gerekli olan evrakların temin edilerek kursa kayıt olunması aşamasına geçilir. Kişi eğitime katılır. Kurs bitince adaylar kurumun sınavına girerler. Kurs sınavından başarılı olmak ve kurs başarı belgesi almak gerekir. Bulunulan yerdeki liman başkanlığına başvuru yapıldıktan sonra gemici sınavı için giriş kaydı alınır. Gemici sınavına girilir. Sınav sonuçları belli olunca kişinin yeniden liman başkanlığına gitmesi gerekir. Kişi eğer sınavı başarı ile tamamlamışsa gemi adamı cüzdanı alır. Başarılı olunmaması halinde yeni bir sınav talebinde bulunmak gerekir.

Gemici olmanın dezavantajları ve avantajları

Bu işi yapmaya karar verdiyseniz uzun haftalar boyunca zamanınızı gemide geçirmeniz gerekebileceğini unutmayın. Gemiciler uzun zaman kara yüzü görmeden çalışabilirler. Bu durum kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelebilir. Gemici olmanın en büyük dezavantajlarından biri olarak karadan uzak olmak görülmektedir. Akşam olduğu zaman diğer çalışanlar evine giderken gemiciler için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu işi yapan kişiler ailesinden ve sevdiklerinden uzak kalırlar. Ne var ki gemici olan kişiler, pek çok insandan daha çok ülke görme fırsatına sahip olurlar. Yapılan göreve göre kişilerin çoğu zaman her ülkeyi gezmeleri mümkün değildir. Gemiden yükler boşaldıktan sonra geminin yeniden hareket etmesi gerekecektir. Bu da gemicinin gezmesi için zamanı olmaması anlamına gelir. Gemiye geri dönmeseniz bile elinizde liman cüzdanı olacağından bu cüzdan ile kara yolunu kullanmanız yasak olacaktır. Liman cüzdanına sahip olan kişiler ancak hava yolunu kullanabilirler.

Gemici olmanın zor yanları

En önemli zorluk çalışan kişilerin özel günler de dahil olmak üzere yaşadıkları yerden uzak kalmaları gelmektedir. Düğün, nişan ve cenaze olsa bile bu özel durumlarda dahil, denizde çalışmanız gerekecektir. Her ne kadar bu meslek kişilerin yeni yerler görmelerine olanak sağlasa da, gidilen yerlerde uzun süre kalınmaz. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte gemilerden yüklerin boşaltılması için geçmesi gereken süre kısaltılmıştır. Ayrıca limanlara gemilerin demirlenmesi için masraflar artmıştır. Bu nedenle gemilerin mümkün olan en kısa süre içinde işlemlerini tamamlaması istenir. Eğer gemici olarak gittiğiniz ülkeleri ziyaret etmek gibi bir düşünceniz varsa, bu düşüncenizden vazgeçmeniz gerekir. Çünkü büyük ihtimalle bunu yapamayacaksınız.

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