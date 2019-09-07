Genelkurmay Başkanı'ndan 'güvenli bölge' uyarısı!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti
Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı
TAKVİME UYULMASINA VURGU YAPILDI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı
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