Genelkurmay Başkanı'ndan 'güvenli bölge' uyarısı!

Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı

TAKVİME UYULMASINA VURGU YAPILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı