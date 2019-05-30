Genişletilmiş nükleer enerjili buzkıran filosu, Kuzey Denizi güzergah taşımacılığına güç katıyor

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini inşa eden Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom, nükleer enerjiyle çalışan arktik buzkıran "Ural'ı denize indirdi. Bununla birlikte Rusya'nın nükleer enerji devi Rosatom, Kuzey Denizi rotasını (Northern Sea Route-NSR) tüm yıl boyunca gezebilmesini sağlamak için bir adım daha attı.

Uzunluğu 173 metreye ulaşan "Ural', 3 metre kalınlıktaki buzun kırılmasını sağlayan ve 350 MW'a kadar üretim yapabilen iki verimli ve kompakt RITM-200 nükleer reaktörü ile donatıldı. Son teknoloji RITM-200 tipi reaktör, dünyada ilk kez "Ural" ve 22220- "Arctic" ile "Siberia" projelerinin diğer gemilerine kuruldu. Rosatom gelecekte bu reaktörleri yüzer ve karasal nükleer santrallerde de kullanmayı planlıyor.

Proje 22220'nin ve Ural buzkıranın çift çekirdekli tasarımı benzersiz bir tasarım olarak dikkat çekiyor. Geminin içindeki balast tankları sayesinde buz kıranın çekişi, Kuzey Kutbu Denizi veya nehirlerde gezinmek zorunda olmasına bağlı olarak kolayca değiştirilebiliyor ve uyarlanabiliyor. Bu akıllı tasarım çözümüyle Rosatom, bir milyon fiyatına iki tür buz kıran elde edebiliyor. Bu da yüz milyonlarca doların potansiyel maliyet tasarrufunu sağlıyor.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, "Kız kardeşleriyle birlikte Ural, NSR'yi tüm yıl boyunca faaliyete geçirmeye ilişkin stratejik projemizin merkezinde bulunuyor. 2024 yılındaki hedefimiz, 80 milyon metric ton sevkiyatın NSR'den geçmesi. Ayrıca, 2027 yılına kadar iki yeni proje 22220 gemisini daha nükleer buzkıran filomuza eklemeyi planlıyoruz. Bu buz kıranların inşaat sözleşmesinin ağustos ayının sonuna kadar imzalanması bekleniyor" dedi.

80 milyon mt'luk hedef, temel olarak doğal gaz (47 milyon ton), kömür (23 milyon ton), petrol (5 milyon ton), makine ve benzeri ağır sanayi ürünleri (5 milyon ton) ve 1 milyon ton metalden oluşuyor.

Rus hükümeti Rosatom'a NSR altyapısının geliştirilmesinde öncülük etti. NSR geliştirme projesi için toplam fon miktarı altı yıl boyunca 734,9 milyar ruble oldu. Bunun üçte biri kadarı, 274 milyar rublesi, hükümet bütçesinden sağlanacak. Kalan üçte ikisi, 460 milyar ruble ise Rosatom, Rosneft, Novatek ve Arktik deniz yolu boyunca kargo taşımacılığı ile ilgilenen diğer firmalar da dahil olmak üzere yatırımcılar tarafından finanse edilecek.