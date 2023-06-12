Genital Bölge Kararması Neden Olur? Genital Bölge Kararması İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Genital bölge kararması pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında hormonal değişiklikler, sürtünme, cilt tahrişi, aşırı terleme, iltihaplanma, obezite, sigara kullanımı, mantar enfeksiyonları, cilt reaksiyonları veya doğal pigmentasyon farklılıkları sayılabilir. Karanlık cilt tonu genellikle normaldir ve genetik faktörlere bağlı olabilir. İşte, genital bölge kararmalarına iyi gelecek yöntemler…

Genital Bölge Kararması İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Doğal malzemelerden yapılan ağda, ciltteki koyu renkli bölgeleri aydınlatmaya yardımcı olabilir. Ağdayı düzenli olarak uygulayarak cilt tonunun açılmasını sağlayabilirsiniz. Limon suyu doğal bir beyazlatıcıdır. Pamuk topunu limon suyuna batırarak genital bölgenize hafifçe sürün. Bu işlemi düzenli olarak uygulayın.

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Ancak, limon suyu ciltte hassasiyete neden olabilir, bu yüzden cildinizin tepkisini kontrol etmek önemlidir. Yoğurt, genital bölgedeki renk farklılıklarını azaltmaya yardımcı olabilir. Doğal yoğurdu genital bölgeye uygulayın, bir süre bekletin ve sonra ılık suyla durulayın. Genital bölgenizde ki bu karartıları gidermek için bu işlemi tekrarlayın.

Yoğurt, cildi nemlendirmeye ve cilt tonunu düzenlemeye yardımcı olabilir. Aloe vera jeli, cildinizi rahatlatır ve genellikle cilt tonunu açmada etkilidir. Saf aloe vera jeli genital bölgeye uygulanabilir ve düzenli kullanımda renk farklılıklarını azaltabilir. Elma sirkesi, ciltteki koyu renkleri hafifletmek için kullanılabilir. Ancak bu yöntemi kullanırken cilt tipinize uygun olarak ürün tercihi yapmalısınız. Hassas ve açık renkli ciltlerde tahriş oluşmamasına özen göstermek gerekir.

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Suyla seyreltilmiş elma sirkesini genital bölgeye uygulayarak bölgeyi temizleyebilir ve renk tonunu dengeleyebilirsiniz. Genital bölge kararması için doğal yöntemler denemeden önce, özellikle tahrişe veya hassasiyete eğilimliyseniz, cildinizi test etmek önemlidir. Ayrıca, kalıcı veya ciddi bir renk değişikliği durumunda bir dermatologa danışmanız önerilir. Bu şekilde cildinize en uygun olan yöntemi seçmelisiniz.

Genital Bölge Kararmasının Nedenleri Nelerdir?

Kadınlarda genital bölge kararması pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenler arasında öne çıkanları içeren şöyle bir liste yapılabilir:

Hormonal Değişimler: Hormonal değişimler kadınlarda genital bölge kararması konusunda en sık karşılaşılan durum. Söz konusu durum östrojen hormonunun aşırı şekilde salgılanması ile meydana gelebilir. Ergenlik ya da hamilelik döneminde böyle bir olayla karşılaşılabilir.

Doğum Kontrol Hapları: Gebeliğin önlenmesi için kullanılan bu haplar hormonal değişikliklere sebep olabilir. Çünkü bu hapların pek çoğu aşırı miktarda östrojen içermektedir.

Doğum ya da Gebelik Durumu: Gebeliğe bağlı olarak vücutta pek çok değişim meydana gelebilir. Vücut yeni duruma uyum sağlamak için bazı hormonları normalden daha fazla salgılayabilir Bu da genital bölgede kararma ortaya çıkarabilir.

Uzun Süre Güneşe Maruz Kalma: Genital bölge kararmasının temelinde, renk pigmentlerindeki değişimler bulunur. Her ne kadar genital bölge kapalı durumda bulunduğu için güneş ışınlarından minimum seviyede etkileniyor olsa da, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak genital bölge kararmasına neden olabilir.

Yaşın İlerlemesi: Yaşın ilerlemesi ile birlikte cilt yapısında ve hormonlarda değişim meydana gelir. Bu durum genital bölge için de geçerlidir.

İç Çamaşırı Tercihleri: Vajina bölgesi, yapısı gereği nemlidir. Dolayısıyla bu bölgenin havasız kalması pek çok farklı problemi beraberinde getirebileceği gibi, kararmaya da neden olabilir. Bu yüzden hava alan ve terleme yapmayacak iç çamaşırları tercih edilirse kararmanın önüne geçilebilir.

Epilasyon: Genital bölge kadın vücudundaki en hassas bölge. Nitekim bu bölgede uygulanan kalıcı lazer epilasyon uygulamaları, bölgede yıpranma ve kararma yaratabilir.

Tüm bu saydığımız nedenlerin dışında, uzun yıllar boyunca düzenli olarak yaşanan cinsel hayata bağlı olarak da genital bölge kararması meydana gelebilir. Ayrıca genital bölge temizliği için jilet kullanılması, genital bölge enfeksiyonları, mantar ve benzeri hastalıklara bağlı olarak da genital bölge kararması gerçekleşebilir.Günümüzde ilerleyen sağlık teknolojileri ve geliştirilen yeni teknikler sayesinde genital bölge kararmasının önüne geçilebilmekte ve kararan genital bölgenin rengi açılabilmektedir.

Genital Bölge Kararmasında Tedavi Yöntemleri

Genital bölge kararmasında uygulanan tek bir yöntem bulunmuyor. Fakat ağırlıklı olarak uygulanan yöntem kimyasal peeling.

Kimyasal peeling tedavisinde TCA denilen orta düzeyde bir teknik uygulanıyor. Yöntemin sağladığı en önemli avantajlardan biri, doktor kontrolünde yapılmış olan bir uygulamadan sonra hastaların tedaviye evlerinde ve kendi başlarına devam ediyor olmaları. Aynı zamanda ağrı ya da acı yaratan bir yöntem de değil.

Eğer kimyasal peeling tedavisinden sonra yukarıda saymış olduğumuz nedenlere bağlı olarak tekrar bir kararma meydana geldiyse, kimyasal peeling işleminin bir kez daha uygulanmasında herhangi bir engel yoktur.

Kimyasal peeling tedavisinde rengin açılması dışında genital bölgenin derisinde melanosit düzeni de sağlanmış olur.

Kimyasal peeling tedavisi hastalarda yaygın olarak kullanılmakta birlikte, bazı durumlarda kullanılması tavsiye edilmemektedir. Söz konusu durumlar şu şekilde listelenmiştir: