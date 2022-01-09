Genom ne demek, TDK'ya göre Genom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Genom ne demek? Genom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi genom kelimesi. Peki genom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre genom nedir, genom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GENOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Genom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Genom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre genom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gametlerde bulunan kromozomlar

