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Genom ne demek, TDK'ya göre Genom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Genom kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Genom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Genom nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Genom kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Genom ne demek, TDK'ya göre Genom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Genom ne demek? Genom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi genom kelimesi. Peki genom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre genom nedir, genom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GENOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Genom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Genom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre genom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gametlerde bulunan kromozomlar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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