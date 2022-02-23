Gensel ne demek, TDK'ya göre Gensel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gensel ne demek? Gensel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gensel kelimesi. Peki gensel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gensel nedir, gensel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GENSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gensel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gensel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genlerden gelen



GENSEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zekâsı, annesinin gensel gururunu okşayacak kadar keskindi.

