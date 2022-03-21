Genzek ne demek, TDK'ya göre Genzek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Genzek ne demek? Genzek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi genzek kelimesi. Peki genzek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre genzek nedir, genzek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GENZEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Genzek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre genzek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genizden konuşan

