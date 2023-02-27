Geoffrey Franzoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geoffrey Franzoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geoffrey Franzoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geoffrey Franzoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geoffrey Franzoni 18 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geoffrey Franzoni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geoffrey Franzoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Geoffrey Franzoni'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geoffrey Franzoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geoffrey Franzoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geoffrey Franzoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geoffrey Franzoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında ES Clemency

1 Temmuz 2010 yılında Differdange 03

Geoffrey Franzoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geoffrey Franzoni şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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