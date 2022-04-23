Geoit ne demek, TDK'ya göre Geoit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Geoit ne demek? Geoit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi geoit kelimesi. Peki geoit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre geoit nedir, geoit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GEOİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Geoit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Geoit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre geoit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimi

