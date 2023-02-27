Geon Woo No kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geon Woo No Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geon Woo No adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geon Woo No Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geon Woo No 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 노건우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geon Woo No Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Geon Woo No'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geon Woo No Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geon Woo No isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geon Woo No Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geon Woo No futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Daejeon Cit. U18

1 Ocak 2019 yılında Yong In Uni

1 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Geon Woo No Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geon Woo No şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daejeon Citizen U18 (대전충남기계공업고등학교, 2016-2018),Yong In University (용인대학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.