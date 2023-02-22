George Akpabio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Akpabio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Akpabio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Akpabio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Akpabio 16 Kasım 1992 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Akpabio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. George Akpabio, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. George Akpabio'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
George Akpabio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Akpabio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.
George Akpabio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
George Akpabio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Plateau United
1 Ocak 2012 yılında Ajax Cape Town
31 Ağustos 2012 yılında Vasco Da Gama
30 Haziran 2013 yılında Ajax Cape Town
13 Ağustos 2013 yılında Chippa United
30 Haziran 2014 yılında Ajax Cape Town
27 Ağustos 2014 yılında Chippa United
21 Ağustos 2015 yılında Y. Malatyaspor
20 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2016 yılında Chippa United
3 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz
25 Ocak 2017 yılında Hapoel Katamon
1 Temmuz 2018 yılında Bnei Sakhnin
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
19 Ekim 2020 yılında Al-Nojoom FC
31 Mart 2022 yılında Rivers United
George Akpabio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Akpabio şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Plateau United FC
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