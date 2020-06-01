George Floyd'u öldüren ırkçı polis bugün hakim karşısına çıkıyor!

Siyahi bir vatandaşın boğazına diziyle bastırarak öldüren ırkçı polis, bugün mahkemeye çıkacak.

Minneapolis’te geçen hafta gözaltına aldığı 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd’a kaldırım kenarında yüzüstü yattığı sırada şiddet uygulayan ve boğazını diziyle sıkan Derek Chauvin ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Daha önce birçok suç işlediği ve sıklıkla şikayette bulunulan bir isim olduğu ortaya çıkan Chauvin’in Hennepin Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı.

Hennepin Şerifi Sözcüsü Jeremy Zoss, CNN’e açıklamalarda bulundu. Daha önce Hennepin Cezaevi’nde tehditler dolayısıyla kalmaması gündeme gelen ve Ramsey Cezaevi’ne gönderilmesi gündemde olan Chauvin’in tekrar Hennepin Cezaevi’ne gönderildiği açıklandı.

“ADALETİ BULMAK İÇİN DURMAYACAĞIZ”

Minnesota Baş Savcısı Keith Ellison, George Floyd davasına bizzat bakacağını duyurdu. Ellison, “Adaleti bulmaya çalışıyoruz ve durmak bilmeden bunu elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Ellison, Hennepin savcılığına da katkılarından dolayı teşekkür ettiğini dile getirirken, “Ofisim bu davayı devralmaya hazır” ifadesini kullandı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Öte yandan resmi belge kayıtlarda Chauvin’in bugün hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

CNN’e konuşan mahkeme yetkilisi Spenser Bickett, Chauvin’in ön duruşma için bugün yerel saatle 13:00’te hakim karşısına çıkacağını duyurdu.