George Lloyd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Lloyd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Lloyd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Lloyd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Lloyd 11 Şubat 2000 tarihinde Gloucester şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da George Robert Lawrence Lloyd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Lloyd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&S Sports Management LTD yapmaktadır. George Lloyd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. George Lloyd'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

George Lloyd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Lloyd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Lloyd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Lloyd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cheltenham

9 Ekim 2018 yılında Hereford

4 Ocak 2019 yılında Cheltenham

30 Ağustos 2021 yılında Port Vale

13 Ocak 2022 yılında Cheltenham

31 Ocak 2023 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2023 yılında Cheltenham

George Lloyd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Lloyd şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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