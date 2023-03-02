George Morrall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Morrall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Morrall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Morrall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Morrall 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Morrall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına - tarihinde katılmıştır. George Morrall'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
George Morrall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Morrall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Morrall şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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