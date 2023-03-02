George Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Nikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? George Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? George Nikaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.