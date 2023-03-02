George Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Nikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Nikaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Nikaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Nikaj {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Nikaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. George Nikaj'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
George Nikaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Nikaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Dover Athletic
2 Eylül 2022 yılında Ashford Utd.
2 Ekim 2022 yılında Dover Athletic
George Nikaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Nikaj şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.