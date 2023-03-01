George Porter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Porter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Porter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Porter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Porter 27 Haziran 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da George Edwards Porter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Porter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Porter'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Porter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Porter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Porter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Porter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leyton Orient

29 Ekim 2010 yılında Lewes

29 Ocak 2011 yılında Leyton Orient

31 Ocak 2011 yılında Hastings United

31 Mart 2011 yılında Leyton Orient

3 Temmuz 2012 yılında Burnley

1 Ocak 2013 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2013 yılında Burnley

18 Temmuz 2013 yılında AFC Wimbledon

5 Ocak 2014 yılında Burnley

31 Ocak 2014 yılında AFC Rochdale

4 Ağustos 2014 yılında FC Dag & Red

3 Şubat 2015 yılında Maidstone

20 Temmuz 2015 yılında Welling Utd.

1 Temmuz 2016 yılında Bromley

27 Ağustos 2019 yılında Cezalı

26 Eylül 2020 yılında Maidstone

1 Temmuz 2021 yılında Dartford

1 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet

George Porter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Porter şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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