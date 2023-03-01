George Ray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Ray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Ray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Ray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Ray 13 Ekim 1993 tarihinde Warrington şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da George Edward Ray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Ray Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Ray'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

George Ray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GeorgeRayy

http://www.instagram.com/georgeray5/

George Ray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Ray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Ray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Ray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Crewe Alexandra

1 Ocak 2012 yılında Leek Town FC

31 Mayıs 2012 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2019 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2021 yılında Exeter City

31 Ocak 2022 yılında Leyton Orient

31 Mayıs 2022 yılında Exeter City

1 Temmuz 2022 yılında Barrow

George Ray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Ray şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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