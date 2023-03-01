George Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Smith 7 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Smith Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empire Sports Management ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına - tarihinde katılmıştır. George Smith'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
George Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Smith şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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