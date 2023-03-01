George Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? George Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? George Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.