George Tipton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Tipton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Tipton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Tipton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Tipton 3 Kasım 2002 tarihinde Comber şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey İrlanda,Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Tipton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. George Tipton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Tipton'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Tipton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Tipton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Tipton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Tipton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Portadown U20

1 Temmuz 2019 yılında Portadown

5 Temmuz 2022 yılında Ballymena

George Tipton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Tipton şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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