George Wilkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Wilkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Wilkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Wilkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Wilkinson 2 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Wilkinson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. George Wilkinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. George Wilkinson'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
George Wilkinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/gwilkinson2004
George Wilkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Wilkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2022 yılında Dover Athletic
George Wilkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Wilkinson şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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