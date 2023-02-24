Georgi Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgi Atanasov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgi Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Atanasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Atanasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Atanasov 6 Mart 2004 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Георги Атанасов Атанасов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Atanasov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Atanasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Atanasov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Atanasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Atanasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgi Atanasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Atanasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2021 yılında Arda Kardzhali

10 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

31 Aralık 2022 yılında Arda Kardzhali

Georgi Atanasov kimdir

Georgi Atanasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Atanasov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

Georgi Atanasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgi Atanasov nereli

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