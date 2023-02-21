Georgi Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgi Harutyunyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgi Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Harutyunyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Harutyunyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Harutyunyan 9 Ağustos 2004 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Арутюнян Георгий Эдуардович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Harutyunyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Georgi Harutyunyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar II futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Harutyunyan'nin FK Krasnodar II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Harutyunyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Harutyunyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgi Harutyunyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Harutyunyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar II

Georgi Harutyunyan kimdir

Georgi Harutyunyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Harutyunyan şuan FK Krasnodar II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Georgi Harutyunyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Georgi Harutyunyan nereli

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