Georgi İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi İvanov 25 Temmuz 1993 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Мариянов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi İvanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi İvanov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Litex Lovech

7 Haziran 2020 yılında CSKA 1948

6 Eylül 2020 yılında Strumska Slava

30 Haziran 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

Georgi İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi İvanov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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