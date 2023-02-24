Georgi İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi İvanov 26 Eylül 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Руменов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Georgi İvanov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgi İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Maritsa

Georgi İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi İvanov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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