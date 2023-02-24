Georgi Kupenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Kupenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Kupenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Kupenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Kupenov 24 Şubat 1997 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Славчев Купенов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Kupenov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Georgi Kupenov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Kupenov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Kupenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Kupenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Kupenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Kupenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2015 yılında Botev Plovdiv

1 Mart 2016 yılında Dob. Dobrich

30 Haziran 2016 yılında Botev Plovdiv

27 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

30 Haziran 2017 yılında Botev Plovdiv

24 Ağustos 2017 yılında Nesebar

30 Haziran 2018 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Vitosha

16 Ocak 2020 yılında Etar

11 Ocak 2021 yılında Minyor Pernik

Georgi Kupenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Kupenov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Georgi Kupenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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