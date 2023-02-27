Georgi Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Minchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Minchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Minchev 20 Nisan 1995 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Пламенов Минчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Minchev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Minchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Minchev'nin FK Auda ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Minchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Minchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Minchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Minchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

17 Şubat 2017 yılında Tsarsko Selo

31 Aralık 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Ocak 2019 yılında Tsarsko Selo

18 Temmuz 2020 yılında Lok. Plovdiv

15 Şubat 2022 yılında Riga

14 Temmuz 2022 yılında Auda

31 Aralık 2022 yılında Riga

Georgi Minchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Minchev şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgi Minchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Litex Lovetch (-2014)

Bulgaristan takımında 10 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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